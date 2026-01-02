Yeni Şafak
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

09:422/01/2026, Cuma
IHA
Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Osmaniye
#DEAŞ
#operasyon
