Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

18:112/01/2026, Cuma
IHA
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, M.A. isimli şahsın üstünde ve ikametinde yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu ve 9.345 TL nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.A. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 49 adet sentetik ecza hapı, 61,4 gram bonzai, 38 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9.345 TL nakit para, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 tüp aseton ele geçirildi.


Konuyla ilgili gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.



#Uyuşturucu
#Tutuklama
#Yakalandı
