Manisa’da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı

Manisa'da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı

DHA
Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 18 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 16 şüpheliye ait 18 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 15 cep telefonu, 2 ajanda, 1 bilgisayar kasası, 1 laptop ve 45 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Dosya kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.




