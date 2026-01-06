Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da 5 liralık anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı: Eniştesi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Manisa'da 5 liralık anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı: Eniştesi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

19:486/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Barış Canbaz, eniştesi tarafından markette av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Barış Canbaz, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eniştesi C.C. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının kocası C.C.'ye ait markete gitti. Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


#Manisa
#cinayet
#market
#av tüfeği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?