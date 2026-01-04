Yeni Şafak
Gaziantep’te dehşet: 12 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayadı

09:174/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çekip alan F.K. isimli şahıs, çocuğu boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti.
Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çekip alan F.K. isimli şahıs, çocuğu boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti.

Gaziantep’te bir şahıs, boğazına bıçak dayadığı 12 yaşındaki bir çocuğu darbetti. Kan donduran olayda, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, 1 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen F.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu H.E.’yi bir markette kıstırdı.

Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çekip alan F.K. isimli şahıs, çocuğu boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti. Olay yerine yetişen vatandaşlar çocuğu kurtarırken, saldırganı da sopalarla darbetti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalanan saldırgan tutuklandı

Olay sonrası kaçan saldırgan ise asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan saldırgan, emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.



#Gaziantep
#Cinayet
#Çıksorut Mahallesi
