Kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

20:5831/12/2025, Çarşamba
IHA
Şüpheli B. E. gözaltına alındı
Malatya'da 3 kadın arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Sena Nur Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelisi B.E. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. adlı kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan (19) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayın şüphelisi B.E. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



#Kavga
#Bıçak
#Yaralı
