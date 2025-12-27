Yeni Şafak
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

13:3427/12/2025, السبت
DHA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tolgahan Akyüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Balsak da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak’ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#Adana
#Yüreğir
#silahlı kavga
