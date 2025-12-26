Yeni Şafak
Adana'da içme suyu borusu patladı: 3 mahalle sular altında kaldı yol çöktü

11:0226/12/2025, Cuma
DHA
Su baskınına hazırlıksız yakalanan vatandaş zor anlar yaşadı.
Su baskınına hazırlıksız yakalanan vatandaş zor anlar yaşadı.

Adana'da patlayan içme suyu borusu nedeniyle 3 mahallede cadde ve sokakları su bastı, bulvarda çökme meydana geldi.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı. Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı.


Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), suların tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.




#adana
#seyhan
#su borusu
