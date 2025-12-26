Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

10:4426/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda birikinti oluştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda birikinti oluştu.


Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.


Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.


Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.


Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.


#Adana
#Seyhan
#su borusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?