Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Kaçak sigara ve purolarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaçak sigara ve purolarla yakalanan şüpheli tutuklandı

10:1726/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen kaçak ürünler.
Ele geçirilen kaçak ürünler.

Adana’da bir araçtan gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile bin 500 adet puro ele geçildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, S.C.’in kente yüklü miktar kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheliye ait hafif ticari aracı takibe alan polis, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. Şüpheli S.C. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada kaçak 16 bin paket gümrük sigara ve bin 500 adet puro ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#kaçakçılık
#asayiş
#Adana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1458 sözleşmeli personel ve memur alımı 2025-2026: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu