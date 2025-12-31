Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

15:5631/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kale Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Emine Ş. (64) ile Necati Ş'den (75) haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Emine Ş. ve Necati Ş'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.




#Niğde
#ölü bulundu
#yaşlı çift
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR iş ilanları yeni liste yayımlandı: Yeni yılda kamuya ve özel sektöre çok sayıda personel alımı yapılacak