Diyarbakır’da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü

08:1829/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Diyarbakır’da dini nikahlı eşini öldürüp toprağa gömen şahıs gözaltına alındı.

Sur ilçesinde bir süre önce uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan O.G. isimli şahıs, dini nikahlı eşi R.Y. ile tartıştı. O.G., R.Y.’yi öldürüp boş arazide toprağa gömdü.


BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, SONRA TOPRAĞA GÖMDÜ

Yakınlarının kayıp haberi vermesi üzerine harekete ekipler, O.G.’yi gözaltına aldı. O.G.’nin eşini boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdüğü belirlendi. O.G.’nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




#diyarbakır
#sur
#cinayet
