Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü

Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü

23:3715/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir şahıs, kanser hastası eşini yatağında uyuduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf eden şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren R.T. (70), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokakta meydana geldi. R.T., kanser hastası eşi İzadiye Teker’i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. R.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, R.T.’yi gözaltına alırken, eşinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#İzmir
#Kanser
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı