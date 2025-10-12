Yeni Şafak
15 yaşındaki sürücüyü hayattan koparan kaza

15 yaşındaki sürücüyü hayatan koparan kaza

12/10/2025, Pazar
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ayhan Öztoprak (15) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde meydana geldi. S.U. (54) yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Ayhan Öztoprak’ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ayhan Öztoprak devrilen motosikletten yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztoprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayhan Öztoprak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



