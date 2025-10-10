Yeni Şafak
Sokaktaki kaçak akım iki can almıştı: 15 kişiye hapis cezası

19:3510/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak can verdikleri sokak.
İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak can verdikleri sokak.

İzmir'de sokakta yürüyen iki vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 15 kişiye 8 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi. Arıza onarım müdürü 10 yıl, teknik şef ise 8 yıl 9 ay ceza aldı.

İzmir'de, 12 Temmuz 2024 saat 18.00 sularında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla dolmuştu.

Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapılmıştı.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığılmıştı.

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verilmişti.

İki vatandaşın ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar savunmalarını tamamladı.

15 kişiye hapis cezası

Davada, 15 kişiye 8 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi.

Mahkeme, arıza onarım müdürüne 10 yıl, teknik şefe 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

