İzmir'in 'hayalet köyü' Lübbey'deki tarihi cami restore ediliyor

"Ramazan ayında ibadete açmak planlıyoruz"





Elban, Lübbey Mahallesi'nin de Efeler Yolu'nun en güzel noktalarından olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:





"Lübbey köyümüzün içerisinde tarihi bir camimiz var. O caminin hem mimarisi çok farklı hem de içinin işlemeleri, dekorasyonu çok özeldi. Bu camimiz diğer yapılardan farklılık arz ediyordu. Oranın hemen projesini hazırlayıp hızlıca Valilik olarak restorasyonuna başladık. İnşallah ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz. Lübbey ve diğer köylerimizde tarihi dokusuna uygun olarak köy meydanlarını çalışıyoruz. Tarihi dokuya uygun olarak sokakları, meydanları sağlıklılaştırıp cephe iyileştirmelerini yapıp köy meydanlarını düzenlemeye başlayacağız."