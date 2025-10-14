Konak’ta zehir tacirlerine büyük darbe: 15 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, 1-14 Ekim tarihlerinde ilçede belirlenen 11 ayrı iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 103.19 gram bonzai, 14.35 gram kokain, 14.46 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 849 hap, 17.91 gram esrar, 3 hassas terazi, 15 bin 50 TL, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda tabancaya ait parça ve 44 adet 7.65 ile 9.19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.