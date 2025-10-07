Yeni Şafak
Reyhanlı’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı

09:127/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
IHA
Uyuşturucu satan şahıs.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli makamlarca 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası ile aranan B.C.D. isimli şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen B.C.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

#Uyuşturucu
#Asayiş
#Hatay
