Bursa'da güvercin kümesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

00:3511/10/2025, Cumartesi
DHA
Arama yapılan evin bahçesindeki güvercin kümesinde uyuşturucu bulundu

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşmasının ardından harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda güvercin kümesine gizlenmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçedeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi G.A. (36) gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve karakol ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, G.A.’ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçede bulunan güvercin kümesine gizlenmiş Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Bursa
#Uyuşturucu
#Soruşturma
