Bursa'da rüşvet operasyonu: CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem gözaltında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan CHP'li Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Erdem'in gözaltına alındığı öğrenilirken, ekipler tarafından birçok noktada arama da yapıldı.
Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.
21 KİŞİ GÖZALTINDA
Bu sabahki operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken, şahıslar hakkında çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
2 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
2 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arama işlemlerinin ardından Turgay Erdem Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.