Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

15:0910/10/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arapzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında O.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





#Bursa
#Orhangazi
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...