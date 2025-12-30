Yeni Şafak
Kocasını 25 bıçak darbesiyle öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

18:4330/12/2025, Salı
DHA
Konya'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36), çıkan tartışmada 18'i öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesi ile öldüren Şerife Çeliktaş (36) için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 23 Şubat’ta saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçakladı.

Ömer Çeliktaş, kanlar içinde yere yığıldı. Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, tutuklandı.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN


Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılan Çeliktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çeliktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan arıza nedeniyle duruşmaya katılamazken, taraf avukatları hazır bulundu. 

 Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı yaptığını belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi. 

#Konya
#Kadın
#Cinayet
