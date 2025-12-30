Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Uzaklaştırma kararı engel olamadı: Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Kadriye'nin tabutunu kadınlar taşıdı

Uzaklaştırma kararı engel olamadı: Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Kadriye'nin tabutunu kadınlar taşıdı

22:5530/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K. (42), tarafından öldürülen Kadriye Köken'in (40) cenazesi toprağa verildi. Köken'in cenazesini kadınlar taşıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip etti. Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadriye Köken, yere yığıldı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan S.K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI


Kadriye Köken için Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

 Kadın dernekleri üyeleri yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla 'Kadın cinayetleri durdurulsun', 'Yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Köken'in cenazesi Kavala Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'a götürüldü.

Köken'in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Köken, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan cinayet zanlısı S.K.'nın kardeşinin de Kadriye Köken'in ablası Fatoş Köken ile evli olduğu öğrenildi.



#Manisa
#Kadın
#Cinayet
#Tabut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum