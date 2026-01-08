Yeni Şafak
Kız öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı: O öğretmene soruşturma

Kız öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı: O öğretmene soruşturma

8/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
DHA
Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.
Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.

İzmir Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

İzmir Bornova’da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir"
denildi.

Öğrencilerden biri skolyoz hastasıymış

İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.



