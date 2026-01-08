Kız öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı: O öğretmene soruşturma

İzmir Bornova’da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.