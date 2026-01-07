Camide çektiği görüntülerle tepki toplamıştı: Serbest bırakıldı

Konya'da bir camide çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, büyük tepki toplamıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasının ardından gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ö. hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik’ suçlarından adli işlem başlatıldı.
Konya'nın Karatay ilçesindeki Aziziye Camii'nde çekilen ve "Manitayı camide bile darlama işi" notuyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, videodaki kişilerin olayın ardından ikamet ettikleri Antalya'ya döndükleri tespit edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince dün akşam gözaltına alınan 21 yaşındaki A.Ö., emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüpheli hakkında TCK 216/2 maddesi uyarınca "dini değerleri aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.