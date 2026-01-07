E-imzayla sahte belge davası: 123 sanık hakim karşısında

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, 26’sı tutuklu 123 sanığın yargılanmasına başlandı. “E-imza” soruşturmasının üçüncü dalgası kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tutuklu sanık Avni Taşcı, dosyaya konu usulsüz işlemlerden haberi olmadığını belirterek, kendisine barista ve kantin işletmeciliği belgeleri verildiğini, bu belgeleri hiçbir yerde kullanmadığını ve maddi menfaat elde etmediğini savundu. Taşcı, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık Ayhan Ateş ise yıllardır gazetecilik yaptığını, örgüt üyeliği suçunu işlemediğini, iddianamede adı geçen kişilerle telefon irtibatının bulunmadığını öne sürerek tahliye istedi.
BİLGİSAYAR, ÜVEY ABİMİNDİ
Canan Özkan, evinde bulunan bilgisayarın üvey abisine ait eski bir bilgisayar olduğunu, içindeki verilerden haberdar olmadığını söyledi.
ELEBAŞINDAN "ÖYLE BİR BECERİM YOK" SAVUNMASI
Mıhyeddin Yakışır, hakkında açılan soruşturmalarla suça sürüklendiğini iddia ederek, e-imza çıkardığına dair pişmanlık beyanlarının bulunduğunu ancak isnat edilen fiilleri bilmediğini ifade etti. Oğuz Deniz ise çevresindekilere yardım amacıyla belge almak isteyenlerin bilgilerini danışmanlık yaptığını bildiği kişiye ilettiğini söyledi.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ, TUTUKLULUK DEVAM
Sanık avukatlarının beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyanın aynı konuya ilişkin daha önce açılan dava dosyasıyla birleştirilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaların birleştirilmesine ve tutuklu ile tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ocak’a ertelendi.
İDDİANAMEDE 136 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sanıklar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM mevzuatına muhalefet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak ve Elektronik İmza Kanunu’na muhalefet suçlarından yargılanıyor.