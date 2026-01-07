E-imzayla sahte belge davası: 123 sanık hakim karşısında

Tutuklu sanık Avni Taşcı, dosyaya konu usulsüz işlemlerden haberi olmadığını belirterek, kendisine barista ve kantin işletmeciliği belgeleri verildiğini, bu belgeleri hiçbir yerde kullanmadığını ve maddi menfaat elde etmediğini savundu. Taşcı, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş ise yıllardır gazetecilik yaptığını, örgüt üyeliği suçunu işlemediğini, iddianamede adı geçen kişilerle telefon irtibatının bulunmadığını öne sürerek tahliye istedi.

BİLGİSAYAR, ÜVEY ABİMİNDİ

Canan Özkan, evinde bulunan bilgisayarın üvey abisine ait eski bir bilgisayar olduğunu, içindeki verilerden haberdar olmadığını söyledi.

Gökay Celal Gülen de “örgütün beyni” olarak gösterilmesine itiraz ederek, hesaplarında şüpheli para hareketi tespit edilmediğini, suçlamalarla ilgisinin bulunmadığını savundu.

ELEBAŞINDAN "ÖYLE BİR BECERİM YOK" SAVUNMASI

Mıhyeddin Yakışır, hakkında açılan soruşturmalarla suça sürüklendiğini iddia ederek, e-imza çıkardığına dair pişmanlık beyanlarının bulunduğunu ancak isnat edilen fiilleri bilmediğini ifade etti. Oğuz Deniz ise çevresindekilere yardım amacıyla belge almak isteyenlerin bilgilerini danışmanlık yaptığını bildiği kişiye ilettiğini söyledi.

İddianamede örgüt lideri olduğu belirtilen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, dosyada geçen teknik araçları kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmadığını, bilgisayar kullanımına ilişkin yetkinliğinin bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ, TUTUKLULUK DEVAM

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyanın aynı konuya ilişkin daha önce açılan dava dosyasıyla birleştirilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaların birleştirilmesine ve tutuklu ile tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ocak’a ertelendi.

İDDİANAMEDE 136 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaların rızaları dışında taklit edilerek sahte belge düzenlendiği öne sürüldü. İddianamede, 1’i elebaşı olmak üzere 18 sanığın örgüt üyesi olduğu iddia edilirken, toplam 123 sanık hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM mevzuatına muhalefet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak ve Elektronik İmza Kanunu’na muhalefet suçlarından yargılanıyor.







