Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı

Sahte e-imza soruşturması tamamlandı

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziya Kadiroğlu
Ziya Kadiroğlu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sahte sürücü belgesi sınav sonuçları ve mesleki eğitim sertifikaları düzenleyen suç örgütüne ilişkin soruşturmayı üçüncü dalga operasyonla tamamladı.

Yasa dışı üretilen e-imzalarla sistemlere yetkisiz erişim sağladığı, bazı belgelerin fiziki olarak da hazırlandığı ve bu sertifikalarla işletme açıldığı belirlenen, aralarında elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de bulunduğu 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve “bilişim sistemine müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama” suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, daha önce aynı örgüte yönelik hazırlanan dosyalarla birleştirilmesi istemiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Davanın 26 Ocak 2026’da görülmesine başlanacak.



#e-imza
#Dolandırıclık
#Toplum
#Ziya Kadiroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar