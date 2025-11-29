Sahte e-imza soruşturması tamamlandı

Yasa dışı üretilen e-imzalarla sistemlere yetkisiz erişim sağladığı, bazı belgelerin fiziki olarak da hazırlandığı ve bu sertifikalarla işletme açıldığı belirlenen, aralarında elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de bulunduğu 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve “bilişim sistemine müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama” suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, daha önce aynı örgüte yönelik hazırlanan dosyalarla birleştirilmesi istemiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Davanın 26 Ocak 2026’da görülmesine başlanacak.