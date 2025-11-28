Isparta’da polis-asker yöntemiyle 120 bin TL dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Yeni Şafak
16:2828/11/2025, Cuma
IHA
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini polis–asker olarak tanıtarak bir vatandaşı 120 bin TL dolandıran ve hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.


Isparta’da bir vatandaş, kendisini "polis–asker" olarak tanıtan kişiler tarafından yönlendirilerek verilen banka hesabına 120 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikâyeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelisi dün yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

