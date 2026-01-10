İzmir’de ‘insan ticareti’ operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro’ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.