Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de ‘insan ticareti’ operasyonu: Dört kişi tutuklandı

İzmir’de ‘insan ticareti’ operasyonu: Dört kişi tutuklandı

00:4310/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İzmir'de polis ekiplerince 12 adrese düzenlenen ‘insan ticareti’ operasyonunda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunu işleyerek yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan kişileri tespit etti. 3 aylık teknik takip neticesinde 6 Ocak günü ekipler tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

 Operasyonda; fuhşa zorlanan Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kadın kurtarıldı. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1409 dolar ve 450 Euro’ya el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı. 

Emniyetteki İşlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü 'İnsan ticareti' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

#İzmir
#İnsan ticareti
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?