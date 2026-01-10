İzmir'de göçmen botu yarı batık bulundu; 37 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu.
İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı. Bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenle ilgili aramalar devam ediyor.
İzmir'de göçmen botu yarı batık halde bulundu: 1 kişinin cansız bedeni bulundu 7 göçmen aranıyor
Gündem / İzmir
10 يناير, السبت
İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, kötü hava şartları nedeniyle su alan lastik bot, yarı batık halde bulundu.
Botun içinde 37 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
Bölgede Sahil Güvenlik helikopteri de görevlendirildi.
#İzmir
#Dikili
#Bademli