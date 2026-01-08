Bolu’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, şüpheli görülen iki aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.