Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Bolu’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

10:398/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bolu’da polisin takibe alarak durdurduğu iki araçta Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik analiz çalışması gerçekleştirdi. 

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, şüpheli görülen iki aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

13 göçmen sınır dışı edildi, 5 organizatör tutuklandıOlayla ilgili araçlarda bulunan ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 13 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek, ülkelerine geri gönderme işlemlerine başlandı.

#Bolu
#göçmen kaçakçılığı
#operasyon
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli TOKİ kurasına hak kazananlar ile geçersiz başvurular belli oldu mu? TOKİ Tunceli kura katılım listesi sorgulama