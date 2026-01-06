Yeni Şafak
Tokat’ta durdurulan otobüste 5 kaçak göçmen yakalandı

23:126/01/2026, Salı
IHA
5 göçmen Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
5 göçmen Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama yaptığı sırada Ardahan'dan İstanbul'a giden bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste, yurda kaçak yollarla girmiş 5 Afgan uyruklu göçmen tespit edildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otobüste 5 kaçak göçmen yakalandı.


Erbaa D-100 karayolu Aladun Mahallesi üzerinde bulunan uygulama noktasında ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri yaptığı arama sırasında, Ardahan’dan İstanbul’a giden S.Ş. yönetimindeki 34 FEV822 plakalı otobüsü durdurdu. Polis ekipleri yaptığı incelemede 54 yolcu kapasiteli otobüste 5 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücü S.Ş. gözaltına alınırken, 5 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



