Hatay’da araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

09:2231/12/2025, Çarşamba
IHA
Araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapamda ekiplerce 25 Aralık’ta Antakya-Belen yolunda takibe alınan araç durduruldu. Araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Hatay
#Göçmen
#Antakya
