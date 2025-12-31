Hatay’da araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

Araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Hatay’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı mahkemece tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapamda ekiplerce 25 Aralık’ta Antakya-Belen yolunda takibe alınan araç durduruldu. Araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
#Hatay
#Göçmen
#Antakya