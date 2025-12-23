Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Ege’de göçmen operasyonu: 44 göçmen yakalandı 18’i kurtarıldı

Ege’de göçmen operasyonu: 44 göçmen yakalandı 18’i kurtarıldı

12:2523/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
İzmir açıklarında göçmen mesaisi
İzmir açıklarında göçmen mesaisi

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı görevde, 44 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalanırken; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 18 göçmen ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Günün ilk operasyonu sabah saat 07.15 sıralarında gerçekleşti. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları (TCSG-902, KB-86), kısa sürede bölgeye ulaştı. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 44 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında ise Çeşme açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-38) görevlendirildi.

Açık denizde mahsur kalan bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ salim kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınarak kıyıya çıkartılan göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.




#İzmir
#Ege
#operasyon
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Zonguldak sosyal konut kura sonuçları