İzmir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Aliağa ve Seferihisar ilçelerinde 99 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla üç şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Aliağa açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik'e ait insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.