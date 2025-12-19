İzmir’de SİHA ve radar destekli operasyon: 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçelerinde, Sahil Güvenlik’e bağlı İHA ve mobil radarlar tarafından tespit edilen iki ayrı düzensiz göçmen grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmalarıyla yakalanan 13’ü çocuk 79 göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.