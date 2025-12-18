Yeni Şafak
İzmirli eski milli basketbolcu Ediz Baksi hayatını kaybetti

22:4918/12/2025, Perşembe
DHA
Baksi'ye hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.
İzmir’de dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen eski milli basketbolcu ve iş adamı Ediz Baksi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’de eski milli basketbolcu ve iş adamı Ediz Baksi (58), 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş adamı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ediz Baksi'nin özgeçmişi

Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.



