Siber dolandırıcılık operasyonu: Hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı

Operasyon kapsamında; 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 23 ayrı dosyadan toplam 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., aynı suçtan 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olan B.D. ile 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 firari hükümlü işlemlerinin ardından ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.