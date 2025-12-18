Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Siber dolandırıcılık operasyonu: Hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı

Siber dolandırıcılık operasyonu: Hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı

16:4118/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İzmir
İzmir

İzmir'de 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 4 hükümlü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 23 ayrı dosyadan toplam 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., aynı suçtan 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olan B.D. ile 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 firari hükümlü işlemlerinin ardından ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.




#siber dolandırıcılık
#İstihbarat Şube Müdürlüğü
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İnfaz düzenlemesi, genel af...