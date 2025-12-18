Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs JASAT operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adıyaman ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda aranan şahısların izini sürdü. Bu kapsamda, il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıslar yakalandı.