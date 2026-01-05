Yeni Şafak
Sınırı geçmeye çalışırken dondu: Irak uyruklu göçmen kar altında ölü bulundu

Sınırı geçmeye çalışırken dondu: Irak uyruklu göçmen kar altında ölü bulundu

5/01/2026, Pazartesi
DHA
Yoğun kar ve tipide kaybolan göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Yoğun kar ve tipide kaybolan göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak’ta yoğun kar ve tipi altında kaybolan Irak uyruklu Ali Yunus Kerim’in cansız bedeni, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu kar altında bulundu. Kerim’in, ailesiyle yaptığı son görüşmede sınır hattında mahsur kaldığını söylediği öğrenildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim’in cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyrklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü’ye durumu bildirdi. Muhtar Encü’nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim’in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim’in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, Irak’tan gelen yakınlarına teslim edildi.



