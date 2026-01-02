Yeni Şafak
Şırnak Havalimanı’na 3 gün sonra ilk uçak indi

Şırnak Havalimanı’na 3 gün sonra ilk uçak indi

12:292/01/2026, Cuma
Birçok uçak seferinin iptal olduğu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekiplerin hummalı kar temizleme çalışmalarından sonra havalimanı 3 gün sonra uçuşlara açıldı.
Birçok uçak seferinin iptal olduğu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekiplerin hummalı kar temizleme çalışmalarından sonra havalimanı 3 gün sonra uçuşlara açıldı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlara kapalı olan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda 3 gün sonra ilk uçuş gerçekleşti.

Türkiye’yi etkisi altına alan olumsuz hava şartları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de hayatı olumsuz yönde etkilerken Şırnak’ta etkili olan kar yağışı ise hem kara hem de hava yolunu ulaşıma kapattı. Bölgedeki tüm havalimanları uçuşlara kapatıldı.

Birçok uçak seferinin iptal olduğu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekiplerin hummalı kar temizleme çalışmalarından sonra havalimanı 3 gün sonra uçuşlara açıldı. Ankara’dan havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçak başarılı bir şekilde Şırnak’a iniş yaptı.

