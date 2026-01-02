Yeni Şafak
Ankara’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü

07:272/01/2026, Cuma
Ankara’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park’ın havuzunda yer yer donmalar meydana geldi.


Ankara’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. 


Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park’ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. 


Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

