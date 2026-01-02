Elazığ





Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.





Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.





Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.





Erzincan





Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava koşulları, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde eğitim ve öğretimin 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.





Açıklamada, ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabında, alınan karara ilişkin, "Sevgili öğrencilerimiz, sınav haftasında olduğunuzu biliyoruz. Zihinler dolu, defterler açık, beklentiler yüksek. Bu kısa ara, biraz nefeslenmek, düşünceyi toparlamak ve yazılılarınıza daha dingin bir zihinle dönmek için küçük ama çok kıymetli bir imkan olabilir. Yeni bir yıl umutla aralanıyor. Dilerim 2026, çalıştıkça yol aldığınızı, emek verdikçe başardığınızı gördüğünüz bir yıl olur. Siz öğrenmeye, düşünmeye, kendinizi inşa etmeye devam edin, biz her adımda yanınızdayız." mesajını paylaştı.