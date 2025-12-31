Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
İki gündür aralıklarla yağdı: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

İki gündür aralıklarla yağdı: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

12:3531/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışla, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi geçti.


Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 162 personel ve 31 iş makinesiyle, kapanan yolların açılması için 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.


Belediye ekipleri de ilçe merkezi ve mahallelerde ulaşımın aksamaması için gece saatlerinde yol temizleme çalışması yaptı.

#Şırnak
#Beytüşşebap
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kura takvimi: TOKİ 500 bin konut Aydın kurası çekimi ne zaman? Sosyal konut kura tarihi