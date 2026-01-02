Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu





Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılanların da tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.





Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekiplerin iş makineleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, buna rağmen zaman zaman ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.