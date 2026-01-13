Durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı

Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen mülteciler otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 3 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.