Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı

Durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı

08:5813/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erbaa D-100 Karayolu Aladun mahallesi üzerinde bulunan uygulama noktasında ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri yaptığı arama sırasında Erzurum’dan İstanbul’a giden M.Y idaresindeki 06 BMH 273 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen mülteciler otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 3 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tokat
#Erbaa
#D-100 Karayolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ ve BEDAŞ 13 Ocak Salı elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri sorgulama ekranı