Nurdağı’nda afet konutları yükseliyor: 7 bin 500’ü teslim aşamasında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan konutların yerine rezerv ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin 500 konutun yapımı tamamlandı.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde devletin imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
Nurdağı'nın yapı stoku ve nüfusuna oranla ağır hasar alan ilçelerden biri olduğunu söyleyen Erciyas, şöyle konuştu:
Erciyas, depremlerin ardından ilçede yaklaşık 500 dönümlük rezerv alanda da 3 bin 220 konut ile 1170 iş yerinin yanı sıra eğitim ve sağlık tesisleriyle de bütüncül bir planlama yapıldığını kaydetti.