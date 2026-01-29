Yeni Şafak
Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: 10 yaralı

21:3329/01/2026, Perşembe
DHA
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen işçi servisinde bulunan 10 kişi yaralandı.

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 işçi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 10’u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralılar minibüsten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

