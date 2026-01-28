Boşanma aşamasındaki eşini kaldırım taşıyla dövdü

"9 seneden beri kocasından şiddet görüyordu. 3 defa karakola gidip darp raporu aldığımız oldu. En son dün şehrin göbeğinde adliyeye de yakın bir noktada, ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek, kızıma kaldırım taşıyla saldırıyor. Vatandaşlar korkudan yaklaşamamış, kızım tanınmayacak hale geldi. Kafatasında kırıklar oluştu, burnu kırıldı, yüzü tanınmayacak halde. Kızımın kesinlikle gitmesini istemiyorum. Şikayetinden vazgeçeceksin diye zorla tehdit ediyor, olay bunun üzerine çıkıyor. Kızımın gözünün şu an görmeme riski de var. Kızım şu anda ameliyatta. Biz şikayetçi olduk, o cani adam gözaltına alındı. Zaten psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Kızım da artık boşanmak istiyor sadece çocuklarına dayanamadığı için 9 yıldır sabretti. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz"