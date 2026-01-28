Boşanma aşamasındaki eşini kaldırım taşıyla dövdü

Gaziantep'te 9 yıldır evli olan ve boşanma sürecinde olan Nazlı ve Feyzullah Y. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Feyzullah Y., Nazlı Y.'yi kaldırım taşıyla darbederken, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Baba Mehmet Karaçalı, kızının tanınmayacak hale geldiğini belirterek, "Kızım da artık boşanmak istiyor sadece çocuklarına dayanamadığı için 9 yıldır sabretti. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te Nazlı Y. (27) boşanma aşamasındaki eşi Feyzullah Y. tarafından kaldırım taşı ile dövüldü. Kafatası ve burnunda kırıklar oluşan Nazlı Y. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, Feyzullah Y. ise gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıldır evli olup boşanmak için hukuki süreç başlatan Nazlı ve Feyzullah Y. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, Feyzullah Y. kaldırım taşı ile Nazlı Y.’yi darbetti. Nazlı Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazlı Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nazlı Y.’nin, aldığı darbeler sonucu kafatası ve burun kemiklerinde kırık oluştuğu öğrenildi. Feyzullah Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"9 senedir kocasından şiddet görüyordu"
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.