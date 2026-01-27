Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Havalimanı'ndan taksiye bindiler: Ücret ödemeyip şoförü darbedip kaçtılar

Havalimanı'ndan taksiye bindiler: Ücret ödemeyip şoförü darbedip kaçtılar

18:3427/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan taksi şoförü, verilen adresteki çamurlu yola girmek istememesi üzerine yolcularla tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma sonrası yolcular şoförü darbederek çamurlu yola soktu. Polisler ücreti ödemeden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular şoförü darbedip ücreti ödemeden kaçtı. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan 34 TEZ 51 plakalı taksinin şoförü yolcuların Hacımaşlı Mahallesi'ndeki toplu konut şantiyesine gitmek istemesi üzerine adrese doğru hareket etti. Taksi şoförü mahallenin girişine geldiğinde çamurlu yola girmek istemedi. Bunun üzerine şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yolcular taksi şoförünü darbedip aracı çamurlu yola soktu. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi, kısa sürede çamura saplandı. Olayın ardından şoförün takside bulunan panik butonuna basması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ücreti ödemeden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




#Havalimanı
#Ücret
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul için kar ihtimali arttı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi